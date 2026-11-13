Руководитель контрразведки Тюрингии Штефан Крамер допустил, что автомобили американской Tesla могут использоваться для получения секретной информации. Об опасениях немецкого чиновника рассказала газета Handelsblatt.

Внимание к проблеме привлёк запрет бундесвера на въезд подключённых к интернету машин на некоторые военные объекты. Ограничение распространяется на все марки без исключения, поэтому касается как продукции Tesla, так и автомобилей китайского производства.

По мнению Крамера, принадлежность производителя к государству — союзнику Германии ещё не гарантирует безопасность его техники. Он призвал отказаться от принципа безусловного доверия к таким компаниям и оценивать возможные риски независимо от страны их происхождения.

Причина беспокойства — способность современных автомобилей фиксировать происходящее вокруг. Встроенные камеры и навигационное оборудование позволяют собирать сведения, которые в условиях военной инфраструктуры могут иметь особую ценность. Среди них — информация об объектах, служебной деятельности и личном составе.

Крамер указал, что для оценки угрозы необходимо установить, какие именно сведения записывает машина, где они затем оказываются и кому доступен их просмотр.

В Федеральном ведомстве по безопасности информационных технологий Германии (BSI) пояснили, что функции записи информации во время движения предусмотрены у большинства автомобилей, продающихся в стране. Собранные материалы могут отправляться на серверы автоконцернов для работы дополнительных сервисов и улучшения выпускаемой продукции.

При этом, как подчёркивает Handelsblatt, подтверждённых случаев использования автомобилей с интернет-подключением в шпионских целях на данный момент нет.

Ранее Life.ru сообщал, что в Норвегии арендованные китайские автомобили во время военных учений записали передвижения военнослужащих и коды доступа к охраняемым объектам. Информация сохранилась в памяти машин без ведома солдат. При этом доказательств передачи конфиденциальных сведений третьим лицам обнаружено не было.