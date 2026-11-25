В баварском городе Швайнфурт расследуют предполагаемые неоднократные сексуальные преступления в отношении 13-летней школьницы. По делу проходят семь подростков и молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. Шестерых подозреваемых установили и временно задержали, однако впоследствии отпустили. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По предварительным данным следствия, предполагаемые противоправные действия продолжались с начала 2025 года по апрель 2026-го. При этом некоторые из подозреваемых в период предполагаемых преступлений сами ещё не достигли совершеннолетия.

В минувший четверг, 19 ноября, сотрудники полиции провели обыски в жилищах шестерых фигурантов. Всех подозреваемых временно задержали для установления личности и проведения криминалистических процедур, включая дактилоскопирование и фотографирование. После этого их отпустили. По состоянию на 25 ноября никто из подозреваемых не находится под стражей.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли несколько предметов, которые могут иметь значение для расследования. Их направили на криминалистическую экспертизу. Полиция и прокуратура пока не раскрывают, какие именно доказательства были обнаружены и какие конкретные действия вменяются каждому из фигурантов.

По информации Bild, между школьницей и одним из подозреваемых ранее существовали личные отношения. Однако их характер не уточняется. Правоохранители также продолжают устанавливать личность седьмого предполагаемого участника.

Расследование ведут криминальная полиция и прокуратура Швайнфурта. Ведомства пока не сообщают дополнительных подробностей, ссылаясь на интересы следствия. В отношении всех фигурантов действует презумпция невиновности.

Ранее в Ставропольском крае 20-летнего мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей. Потерпевшим на момент преступления было всего три года и семь лет.