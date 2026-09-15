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Регион
Опубликовано 15 сентября, 12:31

В Гидрометцентре раскрыли главный механизм бабьего лета в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За привычным осенним возвращением тепла в Европейскую Россию стоит вполне конкретный атмосферный механизм — влияние Азорского антициклона. Как он формирует бабье лето, объяснила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

К концу лета Атлантический океан максимально прогревается, а области высокого давления получают возможность смещаться на восток через Европу. Если такой антициклон добирается до Европейской России, он приносит преимущественно сухую и тёплую погоду.

Однако само появление антициклона ещё не гарантирует классического бабьего лета. По словам Макаровой, осенью атмосферные процессы могут развиваться по-разному: области высокого давления необходимо закрепиться над регионом, а другие воздушные массы не должны вытеснить её.

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«Ярко выраженного антициклона может и не быть, но погода при этом всё равно может оставаться тёплой, с температурой выше нормы», — объяснила метеоролог RT.

Причём единым механизмом для всей России бабье лето не объясняется. На Урале осеннее тепло может приходить вместе с гребнем высокого давления из Центральной Азии, тогда как в Приморье оно связано в том числе с ослаблением дальневосточного муссона.

Таким образом, привычное название «бабье лето» объединяет схожую по ощущениям тёплую осеннюю погоду, однако атмосферные причины её появления в разных частях страны могут существенно отличаться.

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Марина Фещенко
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