В Гидрометцентре раскрыли главный механизм бабьего лета в России

За привычным осенним возвращением тепла в Европейскую Россию стоит вполне конкретный атмосферный механизм — влияние Азорского антициклона. Как он формирует бабье лето, объяснила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

К концу лета Атлантический океан максимально прогревается, а области высокого давления получают возможность смещаться на восток через Европу. Если такой антициклон добирается до Европейской России, он приносит преимущественно сухую и тёплую погоду.

Однако само появление антициклона ещё не гарантирует классического бабьего лета. По словам Макаровой, осенью атмосферные процессы могут развиваться по-разному: области высокого давления необходимо закрепиться над регионом, а другие воздушные массы не должны вытеснить её.

«Ярко выраженного антициклона может и не быть, но погода при этом всё равно может оставаться тёплой, с температурой выше нормы», — объяснила метеоролог RT.

Причём единым механизмом для всей России бабье лето не объясняется. На Урале осеннее тепло может приходить вместе с гребнем высокого давления из Центральной Азии, тогда как в Приморье оно связано в том числе с ослаблением дальневосточного муссона.

Таким образом, привычное название «бабье лето» объединяет схожую по ощущениям тёплую осеннюю погоду, однако атмосферные причины её появления в разных частях страны могут существенно отличаться.