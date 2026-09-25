Владимир Зеленский понимает обречённость своего положения, рассуждая о жизни после завершения конфликта с Россией. Так ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети X недавнее интервью киевского главаря The Wall Street Journal.

«В глубине души Зеленский знает, что обречён», — написал Боуз.

Причиной стали слова Зеленского о том, каким он представляет своё будущее после окончания конфликта и президентства. Он заявил, что хотел бы остаться на Украине и иметь возможность спокойно ходить по улицам, не сталкиваясь с ненавистью и угрозами.

«Дело даже не в том, чтобы люди тебя уважали. Дело в том, чтобы после войны и после этой президентской работы ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по улицам, и чтобы никто не хотел тебя убить и не ненавидел тебя», — сказал Зеленский в интервью главному редактору WSJ Эмме Такер.

При этом вопрос о будущих президентских выборах на Украине остаётся открытым. Очередное голосование должно было пройти ещё весной 2024 года, однако выборы не проводились в условиях действующего военного положения. Зеленский неоднократно связывал возможность проведения выборов с вопросами безопасности и завершением боевых действий.

Ранее Life.ru писал, что тема возможных выборов на Украине вновь стала обсуждаться на фоне переговоров об урегулировании конфликта. При этом среди потенциальных участников будущей президентской кампании в украинских опросах фигурирует бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании.