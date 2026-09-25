«Враг своего народа»: Памфилова резко высказалась о Зеленском после выборов
Памфилова назвала Зеленского врагом украинского народа
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала Владимира Зеленского врагом не только российского, но и украинского народа. Такое заявление она сделала на заседании комиссии, посвящённом итогам выборов депутатов Госдумы.
Поводом для её слов стали человеческие жертвы в результате атак во время избирательной кампании.
«Нам не удалось избежать человеческих жертв вражеских атак, которые были организованы бандероуродами Зеленского, врага не только русского народа, но и своего украинского, детоубийцы», — заявила Памфилова.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещённые с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. Всего в стране замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Итоги голосования ЦИК планировал окончательно подвести 25 сентября после рассмотрения поступивших жалоб и обращений.
Во время голосования Памфилова заявляла о попытках сорвать выборы с помощью кибератак, диверсий и информационных вбросов. По её словам, специалисты заблокировали более 100 млн потенциально опасных воздействий на серверы избирательной системы, при этом успешных атак на ресурсы ЦИК зафиксировано не было.
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