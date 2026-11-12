Власти Гондураса объявили экологическую чрезвычайную ситуацию из-за угрозы уничтожения одного из крупнейших природных заповедников страны. Особый режим будет действовать 36 месяцев, а на восстановление территории направят 1,5 млрд лемпир. Об этом сообщается на официальных ресурсах правительства страны.

Решение приняли 10 ноября на заседании Совета министров под председательством президента Гондураса Насри Асфуры. Программа рассчитана на 2027–2029 годы. Выделенные средства планируют направить на борьбу с вырубкой лесов, незаконным скотоводством и другими видами деятельности, наносящими ущерб природной территории.

В реализации программы примут участие три ведомства: Министерство природных ресурсов и окружающей среды, Министерство национальной обороны и Институт охраны лесов. Они будут совместно заниматься защитой лесных массивов, сохранением биоразнообразия и восстановлением пострадавших экосистем.

Биосферный заповедник Рио-Платано расположен в регионе Ла-Москития на северо-востоке Гондураса. Его территория охватывает части департаментов Грасьяс-а-Дьос, Колон и Оланчо. Здесь сохранились тропические леса, водно-болотные угодья и богатые природные экосистемы.

Особое значение этой территории признаёт ЮНЕСКО: в 1982 году заповедник включили в список Всемирного наследия. Однако с 2011 года он также находится в перечне объектов, которым угрожает исчезновение. Среди основных причин — незаконная вырубка, захват земель, расширение пастбищ и недостаточный контроль за использованием природных ресурсов.

Рио-Платано считается одним из важнейших природных комплексов Центральной Америки. Здесь обитают ягуары, тапиры, муравьеды и множество редких видов птиц, а на территории заповедника живут коренные народы, сохранившие традиционный уклад жизни. ЮНЕСКО неоднократно призывало власти Гондураса усилить охрану этой территории и бороться с незаконным освоением лесов.