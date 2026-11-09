Долгосрочная аренда жилья в Москве за год подешевела на 13%, в Санкт-Петербурге — на 9%, а в остальных городах-миллионниках — на 3%. Даже в высокий сезон ставки оказались ниже, чем в предыдущие два года, пишет RG.ru.

По данным издания, к концу третьего квартала средняя месячная плата в столице составляла 100 тысяч рублей за жильё площадью до 100 квадратных метров. В Петербурге показатель достигал 52 тысяч, в других миллионниках — 36 тысяч рублей.

Участники рынка объяснили ослабление спроса сокращением числа приезжающих на заработки и переходом части сотрудников на удалённую работу из родных городов. Рост повседневных расходов тоже ограничивает бюджет квартиросъёмщиков: некоторые объединяются, чтобы делить арендную плату.

При увеличении предложения владельцам становится сложнее найти жильцов, поэтому они охотнее обсуждают скидки. Некоторые собственники готовы сами оплачивать услуги посредников. Однако квартиры с хорошим ремонтом, мебелью и техникой рядом с метро по-прежнему находят нанимателей быстро.

Ранее юрист раскрыл, как законно тратить доход от аренды квартиры наследника. Он отметил, что несовершеннолетний наследник становится полноценным собственником имущества вне зависимости от возраста вступления в наследство.