В Государственной авиационной службе Украины проходят обыски сотрудников СБУ и Киевской областной прокуратуры. Следственные действия, как пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, связаны с предполагаемой масштабной коррупционной схемой.

Госавиаслужба отвечает за реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства страны. Среди её полномочий — сертификация самолётов и проверка их лётной годности.

Ранее Life.ru сообщал о начале служебного расследования в Генпрокуратуре Украины после новых разоблачений в рамках антикоррупционной операции «Карфаген». Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский. Проверка касается возможной помощи сотрудников надзорного ведомства организаторам незаконного бизнеса. В частности, следователи изучают обстоятельства возвращения имущества, изъятого по делам о мошеннических кол-центрах.