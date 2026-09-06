В Госдуме напомнили, что оплатить ЖКУ за август необходимо до 15 сентября

Россияне должны оплатить жилищно-коммунальные услуги за август не позднее 15 сентября включительно, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. С 1 марта в России изменились сроки оплаты — теперь плата за жильё и коммуналку вносится до 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Ранее общим сроком было 10-е число.

«Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число прежде всего направлен на удобство граждан. Многие получают заработную плату после 10-го числа, поэтому дополнительное время позволяет произвести обязательные платежи без риска допустить кратковременную просрочку», — пояснил депутат в интервью РИА «Новости».

Если платёж не внести в срок, возникнет задолженность. Пени, по словам Якубовского, начинают начисляться не сразу — с 31-го дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты.