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Регион
Опубликовано 6 сентября, 09:32

В Госдуме напомнили, что оплатить ЖКУ за август необходимо до 15 сентября

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Россияне должны оплатить жилищно-коммунальные услуги за август не позднее 15 сентября включительно, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. С 1 марта в России изменились сроки оплаты — теперь плата за жильё и коммуналку вносится до 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Ранее общим сроком было 10-е число.

«Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число прежде всего направлен на удобство граждан. Многие получают заработную плату после 10-го числа, поэтому дополнительное время позволяет произвести обязательные платежи без риска допустить кратковременную просрочку», — пояснил депутат в интервью РИА «Новости».

Если платёж не внести в срок, возникнет задолженность. Пени, по словам Якубовского, начинают начисляться не сразу — с 31-го дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты.

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Ранее Life.ru подробно рассказывал о том, как в 2026 году меняются тарифы ЖКХ и почему реальная сумма в квитанциях иногда растёт сильнее установленного индекса. Также в материале объяснялось, кто имеет право на субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Больше новостей о ЖКХ, тарифах и платежах — в разделе «ЖКХ» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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