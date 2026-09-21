В Госдуме напомнили, кто может бесплатно доехать до места лечения и обратно

До 1 октября получатели ЕДВ могут решить, оставить денежную выплату или вернуть в соцпакет проездную часть. Если выбрать льготу, она начнёт действовать со следующего года. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Федеральная льгота позволяет бесплатно ездить на электричках и междугородним транспортом к месту лечения и обратно. В число получателей входят люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, блокадники, пострадавшие от радиационных катастроф и другие получатели ЕДВ.

На автобусы, трамваи, метро и региональные маршруты льготы устанавливают сами субъекты России. Обычно в списки попадают пенсионеры по старости, ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные граждане. Форма поддержки различается: бесплатные поездки, проездной со скидкой или денежная компенсация.

«В одних субъектах право дают женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, в других связывают с назначением пенсии или льготным статусом. После 80 лет проезд оформляется по тем же региональным основаниям», — пояснил Говырин.

Условия стоит уточнять в МФЦ или органе соцзащиты по месту регистрации. Для транспортной карты обычно нужны паспорт, СНИЛС, справка о назначении пенсии и подтверждение особого статуса.

Справку на проезд получатель ЕДВ может оформить через «Госуслуги», СФР или МФЦ, а затем предъявить её в кассе. Официального решения по новым правилам нет — речь идёт о действующих механизмах, о которых напомнил парламентарий.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть возможность использования единой биометрической системы, её региональных сегментов и сервиса «Цифровая платформа «Макс»» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Задача поставлена Правительству РФ совместно с профильными комиссиями Госсовета и региональными властями.