В Госдуме напомнили, при какой температуре за окном в домах должны включать отопление

Отопление в жилых домах и социальных учреждениях должны включать после пяти суток со среднесуточной температурой ниже плюс восьми градусов. Такой порядок действует во всех регионах России, рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Конкретной даты начала отопительного сезона федеральные нормы не устанавливают. Решение принимают муниципальные власти, однако они обязаны учитывать температурный критерий и не могут затягивать с подачей тепла после его наступления.

«Основным критерием служит среднесуточная температура: если она держится ниже восьми градусов на протяжении пяти дней, отопление в жилых домах и социальных объектах должны включить не позднее следующего дня. Аналогичное правило действует и при завершении сезона: отопление можно остановить не раньше, чем через день после того, как среднесуточная температура в течение пяти суток превысит восемь градусов», — сказал Кошелев.

При этом порог в плюс восемь градусов не мешает местным властям начать сезон раньше. По словам депутата, муниципалитеты вправе ускорить подачу тепла, если этого требуют погода и интересы жителей. Такой же подход действует весной: отопление можно оставить дольше при затяжных холодах.

Ранее сообщалось, что в Москве отопление могут начать включать в последние дни первой декады октября. Синоптик Михаил Леус прогнозировал, что среднесуточная температура опустится ниже плюс восьми градусов примерно на четыре-пять дней позже климатической нормы. Он не ожидает резких похолоданий, которые могли бы ускорить начало отопительного сезона. Обычно тепло сначала подают в социальные учреждения, а затем подключают жилые дома.