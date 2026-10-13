В Госдуме назвали категории россиян, которым положена бесплатная земля

Герои России и Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда России, женщины со званием «Мать-героиня» и семьи с тремя и более детьми вправе претендовать на бесплатный земельный участок. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Аксёненко.

При этом единых правил для всей страны нет. Условия предоставления земли зависят от региона.

«Наиболее массовая категория — семьи с тремя и более детьми. Земельный кодекс предусматривает для них возможность бесплатно получить участок из государственной или муниципальной собственности, но конкретные условия и порядок устанавливает каждый регион», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Аксёненко уточнил, что региональные власти вправе потребовать от многодетной семьи подтверждение нуждаемости в улучшении жилищных условий. Также субъект может с согласия семьи предложить ей другую меру поддержки вместо земельного участка.

В некоторых регионах действуют отдельные программы для участников СВО и членов их семей. Однако требования к получателям такой помощи тоже различаются.

Ранее в Госдуме предложили вернуть прежние условия «Семейной ипотеки» для жителей малых городов. Депутаты выступили за расширение доступа к льготным кредитам для семей с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в небольших городах и регионах с низкими объёмами жилищного строительства.