Атаки украинских беспилотников на российские регионы будут продолжаться, пока ВСУ сохраняют возможность пополнять запасы дронов и вооружений. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, прекратить такие удары можно после нарушения логистических путей, по которым украинская сторона получает технику и комплектующие. Парламентарий пояснил, что без постоянного снабжения возможности для новых налётов сократятся.

«В том и фокус, что украинские беспилотники только называются знаменитыми. На деле их делают за рубежом, на европейских заводах. Если не выбить эту часть цепочки — атаки на Россию так и будут продолжаться. ВСУ всегда смогут пополнить запас и отправить очередной «рой» на север. На мой взгляд, это давно законные военные цели», — добавил Журавлёв.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении экс-офицера разведки США Скотта Риттера, который назвал Северный и Южный мосты в Киеве ключевыми маршрутами для переброски западной военной техники. По его оценке, разрушение этих переправ серьёзно осложнило бы сообщение между западной и восточной частями Украины и нанесло удар по логистике ВСУ. Риттер утверждал, что альтернативные пути не обладают достаточной пропускной способностью для переброски тяжёлых вооружений и снабжения в сопоставимых объёмах.