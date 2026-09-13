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Опубликовано 13 сентября, 13:56

В Госдуме объяснили, почему Россия не пойдёт на заморозку украинского конфликта

Колесник: Россия не согласится на заморозку конфликта ради перегруппировки ВСУ

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Россия не согласится на заморозку боевых действий, поскольку пауза позволит ВСУ восстановить цепочки снабжения и перегруппировать силы. Об этом в интервью ТАСС заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, украинские подразделения испытывают проблемы с обеспечением, включая нехватку топлива и вооружения. Кроме того, им не хватает возможностей для полноценной ротации личного состава.

«Зеленский даже и не говорил уже о заморозке конфликта на линии боевого соприкосновения, потому что понятно, что это не получится», — сказал Колесник.

Он отметил, что прекращение боевых действий дало бы украинской стороне время для восстановления логистики и усиления группировки.

«Как его можно заморозить, если сразу начнёт работать логистическая цепочка? Которую мы с трудом, но, в общем-то, надорвали хорошо», — заявил парламентарий.

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Ранее сообщалось, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, но для этого необходимо его окончание на условиях Москвы. Такой исход должен исключить повторение противостояния, поскольку в противном случае конфликт может возобновиться через короткое время и в дальнейшем расшириться вплоть до мирового уровня.

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