Применение США ядерного оружия против Ирана может обернуться радиоактивным заражением соседних стран Персидского залива и тяжёлыми последствиями для американской экономики. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Бут в комментарии KP.ru.

По словам депутата, последствия возможного удара не ограничатся иранской территорией. Радиоактивные вещества могут попасть в воздух, воду и песок, а затем распространяться вместе с пылевыми бурями. В числе стран, которые рискуют пострадать, Бут назвал ОАЭ, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак.

«Лично я не верю в то, что Трамп всё-таки пойдёт на использование ядерного оружия при этих ударах против Ирана», — признался парламентарий.

Особую опасность такой сценарий, по мнению Бута, представляет для финансовой системы самих Соединённых Штатов. Он напомнил о значении нефтедолларов и роли государств Персидского залива в мировой торговле энергоресурсами. Удар, способный затронуть американских союзников, может серьёзно подорвать их отношения с Вашингтоном.

Депутат также обратил внимание на растущее недовольство американцев политикой Израиля. По его оценке, особенно сильную реакцию вызвали сообщения о гибели мирных жителей, в том числе школьниц, при ударе по иранскому городу Минабу. Этот фактор, считает Бут, тоже способен повлиять на дальнейшие решения Белого дома.

При этом в эфире радио «Комсомольская правда» парламентарий не исключил новых американских ударов по Ирану с применением обычного вооружения. Однако он полагает, что президент США Дональд Трамп в конечном счёте откажется от ядерного сценария, осознав его возможные последствия.