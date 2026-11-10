С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда планируют увеличить до 28 935 рублей. Это на 1 842 рубля больше текущего показателя — рост на 6,8%. Но изменения коснутся не только тех, кто получает минималку: повышение затронет почти пять миллионов работающих россиян, в том числе опосредованно.

«Он вырастет до 28 935 и повлечёт за собой изменения в структуре заработных плат почти пяти миллионов работающих россиян — непосредственно и опосредованно», — пояснила первый зампред комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Причина шире, чем простая индексация. Когда минимальная планка поднимается, работодателям приходится пересматривать всю систему окладов и тарифных ставок внутри предприятий. Иначе может возникнуть перекос: зарплата низкоквалифицированного сотрудника приблизится к доходу специалиста с более высокой квалификацией.

«Дифференциация между тарифными разрядами должна быть объективно понятной. Люди должны понимать, что за разный труд и разную квалификацию они получают различные доходы», — отметила парламентарий.

При этом автоматического повышения на 6,8% для всех работающих не предусмотрено. Если зарплата уже превышает новый МРОТ, её увеличение зависит от действующей системы оплаты труда, условий договора и решений работодателя. Так что прибавка для многих останется вопросом переговоров и внутренних правил компании.