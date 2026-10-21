В Госдуме предложили передавать конфискованные машины больницам и школам

Конфискованные по решению суда автомобили могут начать бесплатно передавать российским больницам, школам и другим бюджетным учреждениям. С такой инициативой выступили депутаты КПРФ, направившие соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Газета.Ru», в распоряжении которой оказался документ.

Авторы идеи считают, что изъятые машины способны принести гораздо больше пользы, если использовать их для повседневных нужд государственных и муниципальных организаций. Особенно актуальной такая помощь может стать для регионов, где местным бюджетам не хватает денег на обновление автопарка.

«Больницы, поликлиники, школы и детские сады нуждаются в транспорте. А государство располагает конфискованными автомобилями, которые могли бы приносить реальную пользу людям», — пояснил один из инициаторов предложения, сенатор Айрат Гибатдинов.

Помимо медицинских и образовательных организаций, автомобили предлагают направлять учреждениям социальной защиты, культуры и спорта. По мнению парламентариев, это позволит сократить расходы на закупку транспорта, а заодно избавит государство от части затрат на хранение и продажу конфискованного имущества.

При этом речь не идёт о новых основаниях для изъятия машин у россиян. Как уточнил Гибатдинов, предложение касается исключительно автомобилей, которые уже перешли в собственность государства по судебным решениям. Аналогичный механизм сегодня действует при передаче транспорта для нужд специальной военной операции.

Инициативу подготовили депутаты Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Мария Дробот и Георгий Камнев совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым.