В Госдуме предложили увеличить срок проживания для гражданства РФ до восьми лет

В России предложили увеличить с пяти до восьми лет срок постоянного проживания, необходимый иностранцам для получения российского гражданства. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР и направили на заключение правительства, сообщает ТАСС.

Инициатива предполагает изменения сразу в двух федеральных законах — «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Новые требования затронут получение гражданства в общем порядке. Сейчас для этого необходимо прожить в России пять лет после оформления вида на жительство.

Кроме того, депутаты хотят увеличить с одного года до двух лет срок проживания, необходимый для получения ВНЖ. Подать заявление на оформление документа можно будет не раньше чем через восемь месяцев после начала второго года пребывания в стране на основании разрешения на временное проживание.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил необходимость изменений усилением контроля за иностранцами. По его словам, только за первый квартал 2026 года в России аннулировали более восьми тысяч видов на жительство — на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди причин он назвал предоставление недостоверных сведений и действия, угрожающие национальной безопасности.

«Российское гражданство — это привилегия, человек должен иметь прочную связь со страной и нести ответственность перед ней», — подчеркнул Слуцкий.

По мнению парламентария, дополнительные годы позволят государству тщательнее проверять законность пребывания иностранцев, а самим заявителям — лучше освоить русский язык, познакомиться с культурой и правилами жизни в стране.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России повысили госпошлины за оформление гражданства и документов для иностранцев. С 27 июля стоимость подачи заявления на российский паспорт увеличилась более чем в 12 раз — с 4200 до 50 тысяч рублей. Оформление вида на жительство подорожало с шести до 30 тысяч рублей, а разрешения на временное проживание — почти в восемь раз, до 15 тысяч рублей.

При этом власти продолжают проверять и тех, кто уже получил российский паспорт. В сентябре Life.ru сообщал о прекращении приобретённого гражданства более чем у тысячи человек. По данным МВД, около 72% решений были связаны с обвинительными приговорами судов, ещё 11% — с нарушением обязанности по постановке на воинский учёт. В остальных случаях основаниями стали угрозы национальной безопасности и выявленные нарушения при оформлении документов.