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Опубликовано 10 октября, 03:02

В Госдуме предложили ввести цифровую маркировку кормов для животных

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цифровую маркировку кормов для домашних животных предложили ввести в России, чтобы отслеживать продукцию от производителя до магазина и оперативно изымать проблемные партии. С такой инициативой выступила депутат Госдумы от «Новых людей» Ольга Степченко, сообщает РИА «Новости».

«Домашние питомцы — живые существа. «Кормам нужна цифровая маркировка, чтобы отслеживать путь продукции от производителя до полки в магазине и исключить контрафакт. А если у какого-то питомца корм вызвал аллергию или другие последствия для здоровья, то партию оперативно можно было бы изъять», — отметила Степченко.

По её мнению, система позволит быстрее устанавливать происхождение продукции и выявлять контрафакт. Депутат также считает необходимым закрепить обязательные требования к безопасности других товаров для животных.

Речь идёт, в частности, о наполнителях и игрушках. Степченко предложила запретить использование в такой продукции токсичных материалов и красителей. Опасные партии, по её мнению, продавцы должны будут изымать из реализации.

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Ранее организация Clean Label Project обнаружила тяжёлые металлы в 99 из 100 исследованных образцов популярных кормов для животных. Проверка охватила продукцию 62 брендов, включая Royal Canin, Purina, Hills и Sheba. Кадмий выявили в 96% образцов, а мышьяк — в 94%. В кормах на основе рыбы и морепродуктов концентрация ртути оказалась в 18 раз выше, чем в остальных исследованных продуктах. При этом авторы публикации подчёркивали, что само присутствие тяжёлых металлов ещё не означает, что владельцам животных необходимо сразу отказываться от конкретных кормов.

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Антон Голыбин
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