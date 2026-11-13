Депутаты Госдумы предложили автоматически устанавливать кредитный самозапрет россиянам, которые заявили о потере или краже паспорта. Для этого гражданам хотят разрешить заранее давать согласие на такую меру через «Госуслуги». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обращение фракции «Новые люди» к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Парламентарии предлагают привязать установку ограничения к обращению в МВД. Как только ведомство зарегистрирует заявление о пропаже документа, сведения должны поступить в квалифицированные бюро кредитных историй, а туда — заявление на установление самозапрета.

Если человек не давал предварительного согласия, ему предлагают присылать уведомление с предложением оформить ограничение самостоятельно. Такая возможность должна действовать и для тех, кто сообщает о пропаже паспорта непосредственно в отделении МВД.