В Госдуме предложили вводить самозапрет на кредиты при потере или краже паспорта
Обложка © Life.ru
Депутаты Госдумы предложили автоматически устанавливать кредитный самозапрет россиянам, которые заявили о потере или краже паспорта. Для этого гражданам хотят разрешить заранее давать согласие на такую меру через «Госуслуги». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обращение фракции «Новые люди» к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Парламентарии предлагают привязать установку ограничения к обращению в МВД. Как только ведомство зарегистрирует заявление о пропаже документа, сведения должны поступить в квалифицированные бюро кредитных историй, а туда — заявление на установление самозапрета.
Если человек не давал предварительного согласия, ему предлагают присылать уведомление с предложением оформить ограничение самостоятельно. Такая возможность должна действовать и для тех, кто сообщает о пропаже паспорта непосредственно в отделении МВД.
Ранее Life.ru писал, что непредвиденные траты, крупные покупки и оформление ипотеки стали главными причинами, по которым россияне готовы отменить самозапрет на кредиты. Примерно треть респондентов допускают снятие ограничения ради запланированной дорогой покупки, ипотеки или автокредита. Ещё 10% готовы отказаться от запрета для рефинансирования долгов или получения займа на более выгодных условиях. Для 8% поводом могут стать развитие бизнеса и оплата профессионального обучения.