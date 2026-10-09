Разрушение энергетической инфраструктуры Украины способно парализовать работу ВСУ, нарушить военную логистику и затруднить доставку западной помощи. По мнению депутата Госдумы Виктора Водолацкого, перебои с электроснабжением могут стать одним из факторов, вынуждающих Киев пойти на мирное урегулирование. Об этом парламентарий заявил в беседе с НСН.

Как пояснил политик, функционирование украинских вооружённых сил тесно связано с энергетической системой страны. От стабильной подачи электричества зависят транспортировка военных грузов, обеспечение тыловых подразделений и поддержка военнослужащих.

«От энергетической составляющей полностью зависят все передвижения украинской армии, тыловое обеспечение, поддержка солдат ВСУ и иностранных наёмников, другие вопросы», — подчеркнул Водолацкий.

По оценке депутата, удары по энергообъектам способны осложнить перемещение вооружений и другой помощи, поступающей Украине от государств НАТО. Парламентарий рассматривает подобные действия российской армии как инструмент давления на Киев для достижения договорённостей.

При этом перспективы дипломатического урегулирования Водолацкий оценивает скептически. Он считает, что при действующем украинском руководстве добиться существенного прогресса будет крайне сложно. Кроме того, политик утверждает, что на решения Киева значительно влияет Великобритания.

По словам депутата, российская сторона уже обозначила условия возможного соглашения, включая нейтральный безъядерный статус Украины и выполнение территориальных требований Москвы. Однако согласия по этим вопросам между участниками конфликта пока нет.

Ранее Life.ru сообщал о массовых отключениях электроэнергии в Киеве после повреждения элементов энергосети. По данным украинского Минэнерго, из-за ударов без стабильного электроснабжения осталось значительное число потребителей. Специалистам потребовалось дополнительное время для восстановления повреждённого оборудования.