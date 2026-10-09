Axios: Уиткофф и Кушнер обсудят в Майами частичное прекращение огня на Украине

Представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются обсудить вариант частичного перемирия на переговорах в Майами 9 октября. Об этом рассказал портал Axios.

По информации издания, команда Дональда Трампа готовит «новые идеи и предложения», которые должны помочь сдвинуть с места застопорившийся конфликт России и Украины. Среди таких предложений — частичная остановка боевых действий.

«Одна из идей — частичное прекращение огня, которое остановит атаки на энергетическую инфраструктуру и поставки зерна. В то время как Украина заявила, что готова пойти на этот шаг, Россия не проявила особого желания», — отмечает Axios.

Как пишет портал, накануне, 8 октября, Уиткофф и Кушнер пришли к Трампу, чтобы показать ему свежий вариант американского плана и узнать позицию главы государства перед поездкой. Сами переговоры в Майами, по данным издания, должны занять два дня.

Ожидается, что к обсуждению подключатся советники по нацбезопасности из Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Евросоюза.

Помимо частичного перемирия, участники намерены затронуть вопрос гарантий безопасности для Киева, проект восстановления страны после войны и другие стороны конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский объявил о предстоящем визите украинских представителей в Соединённые Штаты. Позже стало известно, что в состав делегации для встречи вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов*, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель руководителя офиса Сергей Кислица. В течение двух дней, 9 и 10 октября, стороны будут обсуждать создание новой дипломатической платформы с участием трёх стран. Центральным вопросом консультаций станет организация этого трехстороннего взаимодействия.

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