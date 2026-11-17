В следующем году максимальная сумма, учитываемая при расчёте одного дня больничного, приблизится к 8 тысячам рублей. Однако получить такую выплату смогут не все: итоговая сумма зависит от официального заработка и продолжительности трудового стажа. О новых предельных показателях РИА «Новости» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

По словам парламентария, в 2026 году предельный средний заработок, используемый для расчёта пособия за один день нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля. Для электронных больничных, оформленных в 2027 году, этот показатель увеличится до 7860 рублей.

«Размер пособия зависит от стажа и средней зарплаты. В 2026 году максимальный размер среднего заработка за день, исходя из которого определяется сумма пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля. Для больничных, выданных в 2027 году, максимальный размер среднего заработка за день вырастет до 7860 рублей», — сообщил Коломейцев.

При этом даже достижение установленного лимита ещё не гарантирует получение всей суммы. На размер компенсации влияет страховой стаж работника. Если он составляет менее пяти лет, человеку начислят 60% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Полную компенсацию в размере 100% могут получить сотрудники, проработавшие более восьми лет.

Депутат также объяснил, какие именно доходы учитываются при определении размера пособия. Для расчёта берут заработок за два календарных года, которые предшествуют году наступления болезни. Причём в расчёт включаются не только выплаты от нынешнего работодателя, но и доходы, полученные на предыдущих местах работы.

«Например, если вы взяли больничный в 2026 году, то выплаты по нему рассчитывали из ваших доходов за 2024 и 2025 годы, в том числе будет учитываться время работы у других работодателей», — уточнил парламентарий.

Таким образом, при оформлении больничного в 2027 году будут учитываться заработки за 2025 и 2026 годы. При этом действует ограничение по предельной базе для начисления страховых взносов: даже высокая зарплата не позволит превысить установленный государством максимум. Как подчеркнул Коломейцев, предельные значения базы для каждого года утверждаются отдельными постановлениями правительства.

Поэтому при одинаковой продолжительности болезни два сотрудника могут получить совершенно разные суммы. Один из ключевых факторов — не только размер зарплаты, но и то, сколько лет человек официально работал и зарабатывал страховой стаж.