В России могут изменить правила расчёта накопительной пенсии с 2027 года. Как пишет газета «Известия», правительство предложило установить расчётный период в 270 месяцев, или 22,5 года, а профильный комитет Госдумы уже поддержал законопроект.

Этот показатель используют для определения размера ежемесячных начислений. Общую сумму сбережений гражданина делят на установленное количество месяцев. При этом 22,5 года не являются предельным сроком получения денег, поскольку накопительная пенсия назначается пожизненно. Даже после окончания расчётного периода выплаты не прекращаются.

Например, при наличии 540 тысяч рублей на счёте ежемесячно можно будет получать 2 тысячи. Если накоплено 810 тысяч, сумма составит 3 тысячи, а при миллионе — около 3704 рублей. Однако окончательный размер зависит не только от объёма средств, но и от времени обращения за их назначением.

Продолжительность расчётного периода определяют на основании статистики ожидаемой продолжительности жизни мужчин в возрасте 60 лет и женщин 55 лет. Соответствующие данные приводятся в пояснительной записке к документу. Если инициативу одобрят в Госдуме и она пройдёт остальные необходимые процедуры, новые положения вступят в силу 1 января 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал, какую сумму пенсионных накоплений россияне смогут получить единовременно в 2027 году. По прогнозу доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, предельный размер составит 469 665 рублей. Для вычислений специалист использовал предполагаемый прожиточный минимум пенсионера в 17 395 рублей. Десятая часть этой величины равняется 1739,5 рубля. Полученное значение умножили на 270 месяцев, определив максимальный объём сбережений для разового получения.