В аппарате Госдумы готовятся избавиться почти от каждой пятой штатной должности, а в Совете Федерации — сократить до 15% мест. При этом массовых увольнений не планируется: экономить собираются прежде всего на пустующих вакансиях. О кадровых изменениях в российском парламенте сообщает РБК со ссылкой на источники в обеих палатах.

По информации собеседников издания, штат нижней палаты могут уменьшить на 15–20%, верхней — на 10–15%. Сотрудников пенсионного возраста изменения тоже могут затронуть, однако конкретных решений по ним пока не объявлено. Как объяснил один из источников, увольнение действующих работников потребовало бы значительных расходов на выходные пособия и компенсации за неиспользованные отпуска. Поэтому руководство намерено действовать осторожно, не устраивая масштабной кадровой чистки.

Любопытно, что точная численность думского аппарата публично давно не раскрывалась. Ещё в феврале 2011 года тогдашний спикер Борис Грызлов называл цифру в 1482 штатные единицы. С тех пор сведения об изменениях штата практически не публиковались, поэтому определить число должностей, которые исчезнут в результате нынешней оптимизации, пока невозможно.

Одновременно в Госдуме ужесточили правила трудоустройства помощников депутатов. Теперь кандидатов проверяют через государственную информационную систему «Посейдон», которая анализирует сведения о доходах, расходах и имуществе для выявления возможных коррупционных рисков. Для этого используются данные налоговой службы, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств. Нововведение касается штатных помощников, но не тех, кто работает на общественных началах.

Одной проверки оказалось недостаточно: помощников также обязали проходить аттестацию. По словам источников, она представляет собой компьютерное тестирование на знание Конституции, основных законов и устройства Госдумы. Вопросы собеседники РБК называют несложными, однако желающих пройти процедуру оказалось столько, что сформировалась очередь. В результате некоторые депутаты не могут оформить сотрудников, пока те не сдадут экзамен.

Для парламентариев это стало отдельной проблемой. По оценке политолога Павла Склянчука, у депутата обычно работают всего один-два помощника, которым приходится выполнять объём задач, сопоставимый с нагрузкой целых подразделений министерств. Именно они занимаются значительной частью документов и организационных вопросов. Особенно непросто приходится депутатам-новичкам, ещё не успевшим сформировать собственную команду.

В РБК кадровые изменения связывают с общей политикой оптимизации госаппарата. Указ Владимира Путина № 922 от 29 октября 2024 года предусматривает сокращение не менее 10% штатных должностей в территориальных подразделениях федеральных органов и аппаратах судов с направлением сэкономленных средств на премии.

Похожую кадровую оптимизацию в этом году анонсировали и московские власти, о чём подробно рассказывал Life.ru. В марте столичное правительство решило сократить на 15% число чиновников исполнительных органов и сотрудников подведомственных учреждений, занятых управленческой работой. Одновременно город запланировал урезать на 10% расходы на инвестиционную программу, отложив некоторые проекты благоустройства и культурно-массовые мероприятия. При этом программу реновации и выполнение социальных обязательств пообещали сохранить в прежнем объёме. Причиной таких решений стало замедление роста бюджетных доходов. Примечательно, что идею уменьшить число чиновников ради более эффективного распределения денег ещё в августе 2024 года публично продвигал глава Минфина Антон Силуанов. Он предлагал сократить часть государственных служащих, а оставшимся повысить зарплаты — именно такой подход впоследствии нашёл отражение в президентском указе.