Губернатор Самарской области анонсировал сокращение штата чиновников на 20%

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о сокращении численности государственных и гражданских служащих в региональном правительстве. К концу года штат уменьшится с 4 800 до 4 тысяч человек, то есть почти на 20%. О своём решении глава региона сообщил на оперативном совещании.

«До конца года численность государственных и гражданских служащих и иных сотрудников органов исполнительной власти сократится с 4 800 до 4 000 штатных единиц», — заявил Федорищев.

В ближайшие два месяца оптимизация затронет три ведомства. Штат администрации губернатора урежут с 257 до 200 человек, министерства финансов — с 312 до 280, а министерства экономического развития и инвестиций — со 167 до 115 сотрудников.

Губернатор пояснил, что мера направлена на повышение внутренней эффективности работы. При этом он заверил: все высвобождаемые сотрудники смогут продолжить трудовую деятельность «в периметре правительства Самарской области, муниципальных образований».

Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд новых законов. Одно из ключевых нововведений касается предоставления сведений о доходах госслужащих: теперь они будут обязаны сообщать данные об общем заработке своём, а также супруги и несовершеннолетних детей, а не о доходе каждого члена семьи по отдельности. Согласно документу, при проверке учитываются только те доходы супруга или супруги, которые получены в период брака, а заработок до свадьбы больше не повлияет на расчёт; от контроля также освобождаются сделки, совершённые до назначения.