Россия должна полностью отказаться от экономического сотрудничества с Латвией на фоне уголовного преследования людей, оказывающих помощь российским гражданам. Продолжение торговли с прибалтийской республикой в нынешних условиях недопустимо, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Свою позицию парламентарий изложил в беседе с NEWS.ru.

Поводом для резкого заявления стали судебные решения в отношении Полины Камлевой и Сергея Никитина. По словам депутата, жительница Латвии получила шесть лет заключения после перевода всего 43 евро частному лицу в России. Второго фигуранта приговорили к семи годам за транспортировку товаров, предназначенных для социальных учреждений.

Миронов раскритиковал подобную практику, заявив, что латвийские власти рассматривают даже небольшую финансовую помощь как возможное участие в финансировании вооружённого конфликта. При этом обстоятельства уголовных дел парламентарий изложил со своей позиции.

Особое возмущение политика вызвало сохранение масштабного товарооборота между странами, несмотря на введённые Евросоюзом ограничения.

«Из-за санкций ЕС товарооборот между РФ и Латвией после начала СВО сократился в четыре раза, но остаётся достаточно интенсивным», — подчеркнул Миронов.

По приведённым депутатом данным, в 2025 году объём взаимной торговли превысил миллиард евро. При этом он обратил внимание на поставки латвийской водки в Россию, назвав республику крупнейшим зарубежным экспортёром этой продукции в первом квартале 2026 года.

Дополнительные вопросы у парламентария вызвали сообщения о перенаправлении российских зерновых грузов через балтийские порты. Миронов убеждён, что Москва должна отказаться от подобных экономических контактов.

Ранее Life.ru сообщал, что Латвия одобрила механизм ускоренного повышения тарифов на транзит российского зерна. Власти республики рассматривали возможность увеличения платы до 300% от прежнего уровня. Однако принятые поправки сами по себе такую ставку не установили, а лишь позволили быстрее менять стоимость перевозок.