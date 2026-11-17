Самолёт Piper Comanche с тремя людьми на борту разбился у северного края национального парка Гранд-Каньон в Аризоне. Сотрудники Службы национальных парков США нашли воздушное судно и его обломки утром 16 ноября в районе Бейсин.

«Выживших не было», — сообщила служба.

Сигнал о пропаже самолёта поступил в центр связи парка поздно вечером 15 ноября — около 23:30 по местному времени, или 09:30 мск 16 ноября. Ночью специалисты искали его с воздуха с помощью инфракрасного оборудования и приборов ночного видения. Обломки обнаружили примерно в 10:15 по местному времени — в 20:15 мск.

Причины катастрофы выяснит Национальный совет по безопасности на транспорте при поддержке сотрудников парка. Имена погибших пока не раскрывают из уважения к семьям.

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