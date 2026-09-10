В Греции 54-летняя женщина родила после переноса эмбриона, хранившегося 22 года

54-летняя жительница Афин родила ребёнка после переноса эмбриона, который находился в заморозке почти 22 года. Девочка появилась на свет в Греции после процедуры, проведённой в конце 2025 года. Об этом сообщила газета Kathimerini.

Кристина Рапти-Дзелепи проходила лечение от бесплодия ещё в 2004 году. Тогда у неё родился сын, а оставшиеся после процедуры эмбрионы сохранили в замороженном состоянии.

В 2025 году сын женщины погиб в ДТП. После этого она решила использовать один из эмбрионов, оставшихся после прежнего лечения.

Эмбрион заморозили в марте 2004 года, а его перенос провели в конце декабря 2025-го. В результате женщина родила девочку весом 3490 граммов. Врачи, которые наблюдали беременность, собрали клинические и лабораторные данные и намерены представить результаты в научном журнале.

По данным Kathimerini, речь может идти о самом продолжительном описанном в научной литературе сроке хранения эмбриона, после которого женщина родила ребёнка. Ранее специалисты сообщали об успешных переносах эмбрионов после 18 лет и трёх месяцев хранения в Японии и после 17 лет — в Израиле.

Ранее кандидат биологических наук и сотрудница РУДН Марина К. родила третьего ребёнка в возрасте 60 лет. Беременность удалось сохранить несмотря на обнаруженную у пациентки доброкачественную опухоль. Марина К. занимается изучением процессов старения, поэтому ещё в 2010 году решила сохранить яйцеклетки. Спустя 15 лет она обратилась за помощью в центр женского здоровья в Щербинке. На 38-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение. Во время операции врачи также удалили доброкачественную опухоль.