В Греции пенсионер умер после драки из-за шезлонга

В Греции 82-летний мужчина умер после драки из-за шезлонга на пляже Вулиагмени недалеко от Афин. Об этом сообщает The Sun.

По данным газеты, конфликт возник между пенсионером и 76-летним отдыхающим. Причиной спора стал лежак. В какой-то момент перепалка переросла в драку.

Как пишет издание, 76-летний мужчина вместе со своей 21-летней спутницей избили оппонента. После случившегося пострадавшему стало плохо. Медики пытались реанимировать его на месте, а затем доставили в больницу.

Позднее пенсионер скончался. Второго участника конфликта задержали и отвезли в полицейский участок для дачи показаний. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что турецком отеле произошёл конфликт между местными отдыхающими и россиянками из-за лежаков у бассейна. По её словам, инцидент произошёл в пятизвёздочном Selectum Colours Bodrum, куда она приехала с подругой. Девушки заняли хорошие места у воды, но они приглянулись и турецкой паре. Те стали утверждать, что шезлонги якобы принадлежат им. Софья рассказала, что мужчина начал скидывать их вещи: сначала сумка полетела в бассейн, а за ней и полотенца. В суматохе пострадали наушники AirPods стоимостью около 18 тысяч рублей.