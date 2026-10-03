В Греции раскрыли криптопирамиду с оборотом 8 млн долларов
В Греции раскрыли криптопирамиду с 10 тысячами участников. Обложка © Греческая полиция
В Греции задержали 17 предполагаемых участников криптопирамиды с оборотом около $8 млн, среди них оказались девять военнослужащих. Операцию провела полиция Катерини и привела подробности инцидента.
Схема действовала как минимум с 2025 года через внешне легальные компании и интернет-платформу. Клиентов заманивали обещаниями высокой доходности почти без риска, а вложенный капитал предлагали удвоить примерно за 50 дней. За привлечение новых инвесторов участники получали дополнительные бонусы.
По оценке правоохранителей, организаторам удалось вовлечь не менее 10 тысяч человек. Общая сумма, поступившая на площадку, достигла примерно $8 млн. При этом на нынешнем этапе следствия официально установлены 18 потерпевших, перечисливших в общей сложности €55 970.
«Чтобы положить конец их действиям, в районах Пиерия, Ларисса, Митилена, Патрас, Янина, Комотини, Превеза, Аттика и Кавала была проведена скоординированная полицейская операция, в ходе которой было арестовано всего 17 членов преступной организации, из которых двое были лидерами, а также было оформлено дело ещё на 9 членов преступной организации», — говорится в сообщении.
Во время обысков в пяти офисах, девяти домах и других помещениях полиция изъяла €295 090 наличными. Кроме того, силовики нашли десятки телефонов, компьютеров, планшетов, накопителей, банковские и SIM-карты, а также машинку для подсчёта денег. У одного из задержанных обнаружили сигнальный пистолет, петарды и металлические шарики.
Фигурантов доставили прокурору суда первой инстанции Катерини, после чего материалы передали следователю.
Ранее сообщалось, что замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор по делу о финансовой пирамиде АФК «Наследие». Организаторы преступной схемы получили сроки от 6 до 12 лет лишения свободы. Все шестеро фигурантов признаны виновными в мошенничестве. Пятеро отправились в колонию общего режима, ещё одной осуждённой назначено условное наказание с испытательным сроком. Кроме того, каждому назначен штраф — в общей сложности на сумму 4,1 млн рублей.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.