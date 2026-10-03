В Греции раскрыли криптопирамиду с оборотом 8 млн долларов

В Греции задержали 17 предполагаемых участников криптопирамиды с оборотом около $8 млн, среди них оказались девять военнослужащих. Операцию провела полиция Катерини и привела подробности инцидента.

В Греции раскрыли криптопирамиду с 10 тысячами участников. Фото © Греческая полиция

Схема действовала как минимум с 2025 года через внешне легальные компании и интернет-платформу. Клиентов заманивали обещаниями высокой доходности почти без риска, а вложенный капитал предлагали удвоить примерно за 50 дней. За привлечение новых инвесторов участники получали дополнительные бонусы.

В Греции раскрыли криптопирамиду с 10 тысячами участников. Фото © Греческая полиция

По оценке правоохранителей, организаторам удалось вовлечь не менее 10 тысяч человек. Общая сумма, поступившая на площадку, достигла примерно $8 млн. При этом на нынешнем этапе следствия официально установлены 18 потерпевших, перечисливших в общей сложности €55 970.

«Чтобы положить конец их действиям, в районах Пиерия, Ларисса, Митилена, Патрас, Янина, Комотини, Превеза, Аттика и Кавала была проведена скоординированная полицейская операция, в ходе которой было арестовано всего 17 членов преступной организации, из которых двое были лидерами, а также было оформлено дело ещё на 9 членов преступной организации», — говорится в сообщении.

Во время обысков в пяти офисах, девяти домах и других помещениях полиция изъяла €295 090 наличными. Кроме того, силовики нашли десятки телефонов, компьютеров, планшетов, накопителей, банковские и SIM-карты, а также машинку для подсчёта денег. У одного из задержанных обнаружили сигнальный пистолет, петарды и металлические шарики.

Фигурантов доставили прокурору суда первой инстанции Катерини, после чего материалы передали следователю.

Ранее сообщалось, что замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор по делу о финансовой пирамиде АФК «Наследие». Организаторы преступной схемы получили сроки от 6 до 12 лет лишения свободы. Все шестеро фигурантов признаны виновными в мошенничестве. Пятеро отправились в колонию общего режима, ещё одной осуждённой назначено условное наказание с испытательным сроком. Кроме того, каждому назначен штраф — в общей сложности на сумму 4,1 млн рублей.