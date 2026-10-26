Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 16:15

В Греции с 2027 года запретят соцсети детям младше 15 лет

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Парламент Греции одобрил запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Новые ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года, сообщает греческий телеканал ERT.

Решение власти объяснили необходимостью защитить психическое здоровье несовершеннолетних. Поводом для ужесточения правил стали в том числе жалобы родителей на негативное влияние социальных платформ на детей.

Обязанность проверять возраст пользователей возложат на сами интернет-площадки. При этом подтверждение возраста должно происходить без раскрытия личной информации ребёнка. В Греции для этого предусмотрено использование приложения Kids Wallet, которое позволяет определить, достиг ли пользователь 15 лет, не передавая его персональные данные.

Во Франции отменили запрет соцсетей для детей младше 15 лет
Во Франции отменили запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 ноября в Турции запретят пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. Для подростков от 15 до 18 лет предусмотрены дополнительные ограничения, в том числе закрытые профили, запрет прямых трансляций и персонализированной рекламы.

Больше новостей о социальных сетях, цифровых ограничениях и безопасности пользователей — в разделе «Технологии» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Греция
  • Дети
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar