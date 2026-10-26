В Греции с 2027 года запретят соцсети детям младше 15 лет

Парламент Греции одобрил запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Новые ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года, сообщает греческий телеканал ERT.

Решение власти объяснили необходимостью защитить психическое здоровье несовершеннолетних. Поводом для ужесточения правил стали в том числе жалобы родителей на негативное влияние социальных платформ на детей.

Обязанность проверять возраст пользователей возложат на сами интернет-площадки. При этом подтверждение возраста должно происходить без раскрытия личной информации ребёнка. В Греции для этого предусмотрено использование приложения Kids Wallet, которое позволяет определить, достиг ли пользователь 15 лет, не передавая его персональные данные.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 ноября в Турции запретят пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. Для подростков от 15 до 18 лет предусмотрены дополнительные ограничения, в том числе закрытые профили, запрет прямых трансляций и персонализированной рекламы.