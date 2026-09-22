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Опубликовано 21 сентября, 22:43

В Греции задержали россиянина, разыскиваемого по делам о терроризме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

Сотрудники Управления безопасности Центрального портового управления Игуменицы в Греции задержали 39-летнего гражданина России при проверке во внешнем порту города. Мужчина предъявил поддельный проездной документ, намереваясь незаконно покинуть страну. Об этом сообщили в Береговой охране Греции.

Проверка его данных по базе SIS RECAST выявила сразу две записи. Немецкие власти ранее установили в отношении россиянина запрет на въезд и пребывание в Шенгенской зоне. Российская сторона разыскивала его для задержания по делам о преступлениях, связанных с терроризмом, как участника террористической группы. Поддельный документ изъяли. Портовое управление Игуменицы продолжило предварительное расследование.

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Ранее российскую мотоблогершу Юлию Никитину навсегда выдворили из Вьетнама за опасные трюки на мотоцикле на дорогах общего пользования. 35-летняя россиянка неоднократно устраивала опасные заезды с января по июнь 2025 года в районах Камлам и Намкамрань. В частности, Никитина вставала на колени на сиденье Yamaha R15 прямо во время движения и ездила без необходимой защитной экипировки. Свои трюки она снимала на видео, монтировала и выкладывала в соцсети. Россиянку оштрафовали на 30 млн донгов — около 97 тыс. рублей — и постановили навсегда выдворить из Вьетнама.

Больше новостей о задержаниях и происшествиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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