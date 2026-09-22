В Греции задержали россиянина, разыскиваемого по делам о терроризме

Проверка его данных по базе SIS RECAST выявила сразу две записи. Немецкие власти ранее установили в отношении россиянина запрет на въезд и пребывание в Шенгенской зоне. Российская сторона разыскивала его для задержания по делам о преступлениях, связанных с терроризмом, как участника террористической группы. Поддельный документ изъяли. Портовое управление Игуменицы продолжило предварительное расследование.

Ранее российскую мотоблогершу Юлию Никитину навсегда выдворили из Вьетнама за опасные трюки на мотоцикле на дорогах общего пользования. 35-летняя россиянка неоднократно устраивала опасные заезды с января по июнь 2025 года в районах Камлам и Намкамрань. В частности, Никитина вставала на колени на сиденье Yamaha R15 прямо во время движения и ездила без необходимой защитной экипировки. Свои трюки она снимала на видео, монтировала и выкладывала в соцсети. Россиянку оштрафовали на 30 млн донгов — около 97 тыс. рублей — и постановили навсегда выдворить из Вьетнама.