В Грузии задержали 80 человек по делу о связях с «воровским миром»

Полиция и Генеральная прокуратура Грузии за сутки задержали в Тбилиси и регионах страны 80 человек, связанных, по версии следствия, с «воровским миром». Об этом сообщил директор Центрального управления уголовной полиции Давид Кикнадзе.

Ещё 14 фигурантам предъявят обвинения. Некоторые находятся в пенитенциарных учреждениях, другим обвинения предъявят заочно. Среди них — живущий за рубежом Георгий Гоголадзе, которого власти называют так называемым вором в законе. По версии следствия, окружение Гоголадзе от его имени устраивало «воровские разборки» и принимало решения по неписаным правилам.

«Расследованием установлено, что члены окружения находящегося за рубежом так называемого вора в законе Георгия Гоголадзе от его имени и под его покровительством систематически устраивали так называемые воровские разборки и принимали решения в соответствии с «воровскими традициями», — заявил Кикнадзе.

Следствие утверждает, что фигуранты разрешали финансовые споры и требовали от одной из сторон выплатить деньги оппонентам и им самим. При отказе, как заявили в полиции, людям угрожали расправой и убийством. Во время обысков изъяли телефоны, компьютерную технику, оружие, деньги и наркотики. По предъявленным обвинениям фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал, что на Кубани задержали двух налоговиков по делу о взятках. Следователи считают, что проверяющие приезжали в фирмы, находили недостачи и брали с предпринимателей деньги — лишь бы те не рассказывали о найденных нарушениях.