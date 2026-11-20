В GTA VI фурри объявили вне закона, а в вымышленном штате Леонида развернулась настоящая охота на людей в костюмах животных. На необычную деталь игрового мира обратило внимание издание Dexerto.

В GTA VI обнаружили полицейскую охоту на фурри и тайное сообщество. Видео © Х /Aleiah

Жителям виртуального региона предлагают сообщать властям обо всех подозрительных любителях переодеваний. На местном телевидении даже показывают рекламу ассоциации «Анти-фурри», предупреждающую туристов об открытии охотничьего сезона. В ролике утверждается, что лицензированные охотники вправе стрелять по представителям сообщества. Распознать потенциальную цель предлагается по характерным интернет-выражениям «uwu», «rawr xD» и «hewwo».

Запрет обыгрывается и в других деталях игры. Например, в вымышленной газете Vice City Horn появилась статья об объявлении Леониды территорией, свободной от поклонников антропоморфных персонажей. В ответ на преследования внутри виртуального мира возникла подпольная организация Furverts, объединяющая людей, не желающих подчиняться новым порядкам.

Причём последствия необычного закона можно увидеть непосредственно во время прохождения. Обозреватель CNET Дэвид Ламб рассказал, как наткнулся на полицейскую облаву, во время которой вертолёт освещал прожектором человека в костюме лисы. Игрок может вмешаться, прорваться через оцепление и помочь беглецу добраться до убежища его единомышленников. За успешное спасение предусмотрена награда на выбор — деньги или уникальный пистолет-пулемёт с тематическим оформлением.

Журналист GQ также столкнулся с подобной сценой, однако в его случае вооружённые правоохранители задержали переодетого персонажа. Необычная сюжетная деталь уже вызвала разногласия в интернете. Одни участники сообщества r/furry восприняли происходящее как сатиру на общественную панику, тогда как другие пользователи соцсетей выразили опасение, что подобные шутки могут усилить неприязнь к субкультуре в реальной жизни.