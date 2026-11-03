В Хабаровске крупный пожар уничтожил 28 автомобилей на территории автосервиса. Огонь охватил одноэтажное здание на улице Машинистов и перекинулся на припаркованные машины. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Возгорание произошло днём 3 ноября. Пламя быстро распространилось по территории мастерской, где находились автомобили, в том числе оставленные владельцами для ремонта и покраски.

Ситуацию осложнили ёмкости с отработанным маслом. Рядом со зданием хранились около десяти бочек, которые под воздействием высокой температуры начали разгерметизироваться. Горение сопровождалось выбросами горючих жидкостей и хлопками.

Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Для борьбы с огнём привлекли 24 спасателя и шесть единиц техники. При тушении специалисты использовали специальные пенные стволы.

Открытое горение ликвидировали в 15:38 по местному времени, а полностью завершили работы в 17:34. По информации МЧС, никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели. Размер материального ущерба пока неизвестен, владелец автосервиса подсчитывает убытки.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в подмосковном посёлке Воровского, где погибли женщина и двухлетний ребёнок. Всё произошло утром 4 октября в садовом доме на территории СНТ «Станкоагрегат». Когда приехали пожарные, строение уже горело по всей площади.