Крупная коммунальная авария оставила без отопления и горячей воды десятки жилых домов и три детских сада в Хабаровске. В ночь на 21 ноября на тепломагистрали ТМ-15 произошёл прорыв трубопровода. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города.

По первоначальным данным, под отключение попали 52 многоквартирных дома и три дошкольных учреждения. Позднее местные СМИ сообщили, что без теплоснабжения остаются 66 жилых зданий. Всего авария затронула более 23 тысяч человек.

Повреждение произошло в Индустриальном районе, неподалёку от пересечения улиц Краснореченской и Индустриальной. Ограничения коснулись также домов на улицах Сысоева, Павла Морозова, Вахова и Флегонтова.

На месте работают специалисты АО «Хабаровские Энергетические Системы». С помощью тяжёлой техники ремонтные бригады проводят земляные работы, пытаясь получить доступ к повреждённому участку трубы.

Для откачки скопившейся воды задействовали мощные помпы. Специалистам необходимо осушить котлован, определить точное место повреждения и оценить объём предстоящего ремонта.

Устранение аварии взял под личный контроль губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он поручил увеличить число специалистов на объекте, организовать оперативный штаб и докладывать о ходе восстановительных работ каждые два часа.

Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября в Иванове более четырёх тысяч человек остались без отопления после повреждения теплотрассы. Авария произошла на проспекте Строителей и затронула 23 многоквартирных дома. Среди оставшихся без тепла оказались 832 ребёнка. Кроме того, теплоснабжение временно прекратилось в школе и детском саду. К восстановлению коммунальной инфраструктуры привлекли 17 специалистов и семь единиц техники.