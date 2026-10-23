В Хабаровске из ресторана выселят свинью после попытки укусить гостя

В Хабаровске ресторан «Пани Фазани» обязали устранить нарушения из-за свиньи, которую держали прямо в обеденном зале. Поводом для проверки стал инцидент с посетителем, который попытался пробраться к животному и едва не был укушен. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Полуторагодовалая вьетнамская свинья жила в самодельном загоне из деревянных досок и металлической сетки. Один из гостей решил проникнуть внутрь, повредив ограждение. Испуганное животное занервничало и попыталось укусить мужчину.

После жалобы в ресторан нагрянул Россельхознадзор. Проверка подтвердила, что свинья действительно содержалась в зале для посетителей. При этом животное было официально зарегистрировано для участия в культурно-зрелищных мероприятиях.

Однако такая регистрация не даёт права поселять свинью в общепите. По действующим требованиям в подобных заведениях разрешено содержать только рыб и птиц, не занесённых в Красную книгу.