В Хабаровске из ресторана выселят свинью после попытки укусить гостя
В Хабаровске ресторан «Пани Фазани» обязали устранить нарушения из-за свиньи, которую держали прямо в обеденном зале. Поводом для проверки стал инцидент с посетителем, который попытался пробраться к животному и едва не был укушен. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Полуторагодовалая вьетнамская свинья жила в самодельном загоне из деревянных досок и металлической сетки. Один из гостей решил проникнуть внутрь, повредив ограждение. Испуганное животное занервничало и попыталось укусить мужчину.
После жалобы в ресторан нагрянул Россельхознадзор. Проверка подтвердила, что свинья действительно содержалась в зале для посетителей. При этом животное было официально зарегистрировано для участия в культурно-зрелищных мероприятиях.
Однако такая регистрация не даёт права поселять свинью в общепите. По действующим требованиям в подобных заведениях разрешено содержать только рыб и птиц, не занесённых в Красную книгу.
Ранее Life.ru рассказывал о нарушениях в ярославском антикафе с мини-пигами. Там четверых декоративных свиней заставляли развлекать посетителей дольше разрешённого времени и без необходимых перерывов. Россельхознадзор также обнаружил отсутствие отдельной зоны для отдыха и кормления животных, после чего объявил владельцу предостережение.