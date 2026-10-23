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Регион
Опубликовано 23 октября, 15:35

В Хабаровске из ресторана выселят свинью после попытки укусить гостя

В Хабаровске ресторан «Пани Фазани» обязали устранить нарушения из-за свиньи, которую держали прямо в обеденном зале. Поводом для проверки стал инцидент с посетителем, который попытался пробраться к животному и едва не был укушен. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Полуторагодовалая вьетнамская свинья жила в самодельном загоне из деревянных досок и металлической сетки. Один из гостей решил проникнуть внутрь, повредив ограждение. Испуганное животное занервничало и попыталось укусить мужчину.

После жалобы в ресторан нагрянул Россельхознадзор. Проверка подтвердила, что свинья действительно содержалась в зале для посетителей. При этом животное было официально зарегистрировано для участия в культурно-зрелищных мероприятиях.

Однако такая регистрация не даёт права поселять свинью в общепите. По действующим требованиям в подобных заведениях разрешено содержать только рыб и птиц, не занесённых в Красную книгу.

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Ранее Life.ru рассказывал о нарушениях в ярославском антикафе с мини-пигами. Там четверых декоративных свиней заставляли развлекать посетителей дольше разрешённого времени и без необходимых перерывов. Россельхознадзор также обнаружил отсутствие отдельной зоны для отдыха и кормления животных, после чего объявил владельцу предостережение.

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Александра Мышляева
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