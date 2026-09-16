В Хабаровском крае планируют выпустить 330 тысяч БПЛА до конца года

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил президенту России Владимиру Путину о планах выпустить в регионе 330 тысяч беспилотников до конца 2026 года. Для сравнения, по итогам 2025-го предприятия края произвели около 100 тысяч БПЛА.

«В этом году мы планируем выпустить 330 тысяч БПЛА, а в 2025 мы закончили со 100 тысячами БПЛА», — сказал Демешин на встрече с главой государства.

По словам губернатора, уровень локализации производства беспилотников уже достиг 80%. В Хабаровском крае выпускают микроэлектронные компоненты и печатные платы, а также запустили линии по сборке аккумуляторных батарей.

В регионе развивается кластер высоких технологий, в котором работают сразу несколько производителей беспилотных систем. К проектам также привлекают научные организации и вузы. Кроме того, власти готовят создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. В его работу планируется включить Тихоокеанский государственный университет и Дальневосточный университет путей сообщения.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская промышленность способна выпускать до 15 млн беспилотников в год. Такую оценку приводил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. По его словам, речь идёт о БПЛА разных классов и назначения — от лёгких аппаратов до тяжёлых беспилотных систем.