В Харькове повреждена АЗС, в городе объявлена воздушная тревога
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В Харькове получила повреждения автозаправочная станция, расположенная в Шевченковском районе города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
В городе объявлена воздушная тревога. Другие детали — характер повреждений, возможные пострадавшие и причина — не уточняются.
Ранее депутат Киевского горсовета Владимир Бондаренко допустил, что во время воздушной тревоги в городе могут запретить работу автозаправок, поскольку на фоне ударов по АЗС они становятся потенциально опасными местами. По его словам, переносить заправки из жилых районов власти не планируют — их расположение уже регулируется нормами безопасности, — но режим работы могут пересмотреть, а владельцам стоит самостоятельно принимать дополнительные меры.
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