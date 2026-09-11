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Опубликовано 11 сентября, 17:36

В Харькове повреждена АЗС, в городе объявлена воздушная тревога

Обложка © ТАСС / AP / Bernat Armangue

Обложка © ТАСС / AP / Bernat Armangue

В Харькове получила повреждения автозаправочная станция, расположенная в Шевченковском районе города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

В городе объявлена воздушная тревога. Другие детали — характер повреждений, возможные пострадавшие и причина — не уточняются.

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Ранее депутат Киевского горсовета Владимир Бондаренко допустил, что во время воздушной тревоги в городе могут запретить работу автозаправок, поскольку на фоне ударов по АЗС они становятся потенциально опасными местами. По его словам, переносить заправки из жилых районов власти не планируют — их расположение уже регулируется нормами безопасности, — но режим работы могут пересмотреть, а владельцам стоит самостоятельно принимать дополнительные меры.

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Анастасия Никонорова
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