В Харькове повреждена АЗС, в городе объявлена воздушная тревога

Ранее депутат Киевского горсовета Владимир Бондаренко допустил, что во время воздушной тревоги в городе могут запретить работу автозаправок, поскольку на фоне ударов по АЗС они становятся потенциально опасными местами. По его словам, переносить заправки из жилых районов власти не планируют — их расположение уже регулируется нормами безопасности, — но режим работы могут пересмотреть, а владельцам стоит самостоятельно принимать дополнительные меры.