Три АЗС в Киеве попали под удары мести за 2 дня: военкоры заметили новую тактику

Сразу несколько автозаправок в Киеве попали под удары беспилотников за два дня. Канал «Военкоры Русской весны» назвал происходящее началом операции по уничтожению АЗС.

Несколько АЗС в Киеве попали под удары беспилотников за два дня. Видео © Киев ИНФО

Утром 11 сентября повреждения получили заправки в Оболонском и Днепровском районах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Днём ранее беспилотник поразил АЗС «Укрнафты» в Голосеевском районе. Компания сообщала, что персонал и клиенты покинули территорию заправки во время воздушной тревоги.

Таким образом, за два дня в Киеве были повреждены как минимум три автозаправочные станции. Военкоры связывают серию ударов с новой тактикой российских войск.