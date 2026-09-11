Три АЗС в Киеве попали под удары мести за 2 дня: военкоры заметили новую тактику
РВ: ВС России приступили к операции по уничтожению автозаправок в Киеве
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Сразу несколько автозаправок в Киеве попали под удары беспилотников за два дня. Канал «Военкоры Русской весны» назвал происходящее началом операции по уничтожению АЗС.
Несколько АЗС в Киеве попали под удары беспилотников за два дня. Видео © Киев ИНФО
Утром 11 сентября повреждения получили заправки в Оболонском и Днепровском районах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Днём ранее беспилотник поразил АЗС «Укрнафты» в Голосеевском районе. Компания сообщала, что персонал и клиенты покинули территорию заправки во время воздушной тревоги.
Таким образом, за два дня в Киеве были повреждены как минимум три автозаправочные станции. Военкоры связывают серию ударов с новой тактикой российских войск.
Ранее Life.ru публиковал видео с последствиями сокрушительных ударов ВС РФ в Киеве и Днепропетровске. Утром Минобороны доложило о поражении терминала «Новой почты» и центра «Днепр».
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