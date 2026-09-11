Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 09:37

Три АЗС в Киеве попали под удары мести за 2 дня: военкоры заметили новую тактику

РВ: ВС России приступили к операции по уничтожению автозаправок в Киеве

Обложка © Киев ИНФО

Обложка © Киев ИНФО

Сразу несколько автозаправок в Киеве попали под удары беспилотников за два дня. Канал «Военкоры Русской весны» назвал происходящее началом операции по уничтожению АЗС.

Несколько АЗС в Киеве попали под удары беспилотников за два дня. Видео © Киев ИНФО

Утром 11 сентября повреждения получили заправки в Оболонском и Днепровском районах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Днём ранее беспилотник поразил АЗС «Укрнафты» в Голосеевском районе. Компания сообщала, что персонал и клиенты покинули территорию заправки во время воздушной тревоги.

Таким образом, за два дня в Киеве были повреждены как минимум три автозаправочные станции. Военкоры связывают серию ударов с новой тактикой российских войск.

ВС РФ обрушили массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины
ВС РФ обрушили массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины

Ранее Life.ru публиковал видео с последствиями сокрушительных ударов ВС РФ в Киеве и Днепропетровске. Утром Минобороны доложило о поражении терминала «Новой почты» и центра «Днепр».

Больше новостей о ходе боевых действий и ударах по военной инфраструктуре — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar