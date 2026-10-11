В Харькове прогремел взрыв
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное».
Подробности произошедшего пока не приводятся, но в Харьковской области всё ещё объявлена воздушная тревога. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее Life.ru сообщал о повторном объявлении воздушной тревоги в Киеве и ряде областей Украины. Предупреждения об угрозе с воздуха также затронули несколько регионов страны, включая Харьковщину.
Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.