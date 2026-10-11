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Регион
Опубликовано 11 октября, 14:17

В Харькове прогремел взрыв

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Подробности произошедшего пока не приводятся, но в Харьковской области всё ещё объявлена воздушная тревога. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

В Киеве уже в четвёртый раз за сутки объявили воздушную тревогу
В Киеве уже в четвёртый раз за сутки объявили воздушную тревогу

Ранее Life.ru сообщал о повторном объявлении воздушной тревоги в Киеве и ряде областей Украины. Предупреждения об угрозе с воздуха также затронули несколько регионов страны, включая Харьковщину.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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