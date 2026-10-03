В Харькове сержант Нацгвардии застрелил военнослужащего теробороны

В Харькове во время конфликта между военнослужащими двух украинских подразделений погиб 33-летний военный. Подозреваемого в убийстве сержанта Национальной гвардии Украины объявили в розыск, сообщает украинское издание «Слідство.Інфо» со ссылкой на источники.

По данным издания, около полуночи 2 октября на улице Сумской между военными произошёл бытовой конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, после чего прозвучали выстрелы. Погибшим оказался 33-летний уроженец Винницкой области. Полиция Харьковской области подтвердила, что на месте работали следственно-оперативная группа и специалисты профильных служб. Правоохранители установили личность погибшего.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Согласно изданию, в конфликте участвовали военнослужащие двух воинских формирований. На месте обнаружили пистолет «Форт-20». Источники утверждают, что в убийстве подозревают 50-летнего сержанта НГУ, уроженца Днепра. После произошедшего он скрылся.

ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщает, что погибший, предположительно, служил в 120-й отдельной бригаде территориальной обороны, а подозреваемый — в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ.

Ранее в Одессе был застрелен высокопоставленный офицер Военно-морских сил Украины. Полицейские во время патрулирования обнаружили на проезжей части возле автомобиля Chevrolet мужчину с огнестрельными ранениями. По предварительным данным правоохранителей, погибший мог быть водителем этой машины. На месте патрульные задержали водителя ЗАЗ «Таврия», который пытался скрыться. Сейчас с ним проводят следственные действия.