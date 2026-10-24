В Харькове в очередной раз за день прогремела серия взрывов
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В Харькове вновь прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в социальных сетях.
В момент появления сообщения в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Информации о возможных разрушениях, повреждении инфраструктуры и пострадавших в сообщении градоначальника нет.
Напомним, сегодня в Харькове уже звучали взрывы. Что именно повреждено, не указывалось. В городе объявляли воздушную тревогу.