В Харькове 29 ноября вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Ранее в воскресенье телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по логистическому центру «Мирс» в Одессе. По данным Минобороны России, объект использовался для распределения военных грузов. Ведомство также сообщило о поражении других промышленных и транспортных объектов на Украине.