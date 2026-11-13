Бывшую психиатрическую больницу Лапинлахти в Хельсинки могут превратить в центр разработки искусственного интеллекта для оборонной промышленности. Городские власти ведут переговоры о передаче исторического комплекса финской компании NestAI и связанным с ней структурам, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на три независимых источника.

Название потенциального арендатора до сих пор публично не раскрывалось. NestAI занимается созданием ИИ-моделей для военного применения, в том числе беспилотных систем и технологий управления. Компанию основал финский предприниматель Петер Сарлин, ранее создавший Silo AI. В 2025 году NestAI начала сотрудничество с Вооружёнными силами Финляндии.

Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов подтвердил планы сформировать на территории Лапинлахти технологический кластер, но не стал называть конкретную компанию. По его словам, столица заинтересована в размещении перспективных предприятий, работающих в сфере технологий и стартапов.

При этом речь идёт не об обычном офисном здании. Лапинлахти — первая психиатрическая больница Финляндии, построенная в 1841 году по проекту архитектора Карла Людвига Энгеля. Медицинское учреждение закрылось в 2008-м, а сейчас в комплексе работают около 200 арендаторов, включая организации психологической помощи, художественные мастерские и культурные пространства.

Для восстановления обветшавших корпусов потребуется около 48 миллионов евро. Власти рассчитывают покрыть значительную часть расходов за счёт коммерческой аренды: под бизнес предварительно планируют отвести около 85% главного здания. При этом город обещает сохранить парк открытым для посетителей, а часть помещений оставить организациям, занимающимся психическим здоровьем и культурной деятельностью. Начало масштабной реконструкции ориентировочно намечено на 2028 год.

Ранее Life.ru сообщал о планах наладить в Финляндии производство беспилотников для Украины. Финская компания Innokas и украинский разработчик Airlogix подписали протокол о намерениях, предусматривающий локализацию производства БПЛА на финской территории. Предполагалось, что продукцию будут использовать украинские структуры безопасности и обороны, однако сроки запуска предприятия тогда не назывались.