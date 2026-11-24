В посёлке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа 11-летний мальчик, предположительно, поджёг патрульную машину ДПС. Следователи проверяют версию о возможном вмешательстве мошенников, сообщает URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествие случилось вечером 23 ноября. По предварительным сведениям, школьник использовал для поджога горючую жидкость, похожую на ацетон. Личность ребёнка уже установили.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, почему мальчик решился на такой поступок. Одна из рассматриваемых версий заключается в том, что неизвестные могли связаться с ним и убедить выполнить их указания. Кроме того, будет решаться вопрос о возмещении ущерба, причинённого полицейскому автомобилю.

Ранее Life.ru сообщал, что в Башкирии 12-летняя девочка подожгла автозаправочную станцию и полицейский автомобиль после общения с мошенниками. По данным Следственного комитета, неизвестные втянули школьницу в преступную схему во время общения, начавшегося с покупки товара. В ведомстве призвали родителей объяснять детям необходимость прекращать контакты с незнакомцами, которые угрожают им или требуют совершить противоправные действия.