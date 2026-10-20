В ХМАО хотят ввести особые тарифы на электричество: ФАС нашла применение простаивающим мощностям

В Ханты-Мансийском автономном округе могут появиться специальные тарифы на передачу электроэнергии для крупных потребителей. Федеральная антимонопольная служба предложила использовать особые условия оплаты, чтобы привлечь бизнес к простаивающим электросетевым мощностям. Соответствующий проект постановления правительства разработан ведомством.

Инициатива связана со снижением потребления электричества в отдельных районах. Из-за этого часть построенных подстанций остаётся недозагруженной, хотя расходы на содержание инфраструктуры сохраняются. В ФАС рассчитывают исправить ситуацию за счёт привлечения новых потребителей.

Предлагаемый механизм предусматривает постепенное увеличение оплачиваемого объёма услуг по передаче электроэнергии. В первые три года он составит 25% максимальной мощности, в четвёртый и пятый — 50%, в шестой и седьмой — 75%. В дальнейшем расчёт будет зависеть от максимального объёма использования сетевой инфраструктуры.

Воспользоваться специальными условиями смогут не все предприятия. Механизм рассчитан на потребителей с присоединённой мощностью не менее 5 МВт, подключившихся после 1 июля 2026 года. При этом подстанция должна находиться в ХМАО и входить в отдельный перечень недозагруженных центров питания.

Оплату предлагается рассчитывать по двухставочному тарифу на основании договора с системообразующей территориальной сетевой организацией. В ФАС считают, что такой подход позволит эффективнее использовать уже построенные объекты и создать условия для развития бизнеса.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что нововведение не должно приводить к изменению тарифов для остальных потребителей. Пока речь идёт о проекте постановления, а не о вступивших в силу правилах.

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС предложила не перекладывать расходы энергетических компаний на защиту от беспилотников на население. Ведомство подчеркнуло, что дополнительные затраты на безопасность сотрудников и энергообъектов не должны приводить к повышению тарифов на электроэнергию для граждан.