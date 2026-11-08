В украинском Хмельницком граната взорвалась в руке мужчины, за которым полицейские гонялись по дворам жилых домов. Инцидент произошёл 8 ноября в микрорайоне Раково. По сообщению полиции Хмельницкой области, сигнал о человеке с боеприпасом поступил около 15:20.

Видео © Telegram/Хмельницький LIVE

Очевидцы сняли погоню на видео. На кадрах, опубликованных местным Telegram-каналом, мужчина убегает от правоохранителей между многоэтажками. Через какое-то время граната взорвалась у него в руке. Пострадавшему оказали первую помощь прибывшие на вызов полицейские. После взрыва мужчину задержали.

Подобное уже не первый раз происходит на Украине. Так, в августе в Одесской области задержали пьяную военнослужащую ВСУ, которая забросала боеприпасами двор соседей. По данным полиции, 30-летняя женщина самовольно покинула воинскую часть и во время конфликта в городе Теплодар бросила три гранаты. Одна из них взорвалась, повредив осколками забор.

Ещё один случай произошёл в июле в селе Ивановка Одесской области. Там военнослужащий, самовольно оставивший часть, подорвал гранату во время проверки документов полицейскими. Правоохранители остановили 56-летнего мужчину на мопеде за нарушение ПДД. Когда выяснилось, что водитель находится в розыске, он достал боеприпас из багажника и привёл его в действие. Двое полицейских получили осколочные ранения, а самому мужчине оторвало правую руку до локтя. Позднее он скончался в реанимации.