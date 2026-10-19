В Хмельницком после взрывов повреждены предприятия и возникли перебои со светом

Ряд промышленных предприятий повреждены на западе Украины в Хмельницком. Об этом сообщил мэр Александр Симчишин в своём Telegram-канале.

Градоначальник не уточнил, какие именно объекты пострадали и насколько серьёзными оказались повреждения. Информации о возможных пострадавших также пока нет.

Незадолго до заявления местных властей украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком. При этом подробности произошедшего и обстоятельства повреждения предприятий пока не раскрываются.

Дополнительные проблемы возникли с подачей электричества. Компания «Хмельницкоблэнерго» сообщила об отключениях в северной части области после атаки на энергетическую инфраструктуру. Специалисты планируют приступить к восстановительным работам после окончания воздушной тревоги. Мер также подтвердил наличие проблемы в сфере электроснабжения.

Ранее Life.ru сообщал об одной из крупнейших атак на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам Владимира Зеленского, повреждения получили более 15 объектов, связанных с производством и передачей электричества. Наиболее сложная ситуация, как он утверждал, сложилась в нескольких городах, включая Шепетовку, Славуту и Нетешин в Хмельницкой области.